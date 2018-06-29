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Дальнее зарубежье 29.06.2018 09:00

Полиция установила имя открывшего стрельбу в редакции американкой газеты - ТВ

Сотрудникам полиции удалось установить, что открывшим стрельбу в редакции газеты Capital в американском штате Мэриленд является житель того же штата Джеррод Уоррен Рамос, ему около 40 лет, сообщил телеканал CNN.

Ранее имя стрелка не разглашалось, сообщалось, что после задержания он не отвечал на вопросы полиции.

По последней информации, в результате стрельбы, устроенной им, погибли пять человек, несколько человек получили ранения.

СМИ продолжают сообщать подробности трагедии.

Так, войдя в помещение редакции, стрелок запер за собой дверь и, бросив дымовую шашку, открыл беспорядочный огонь из винтовки по присутствующим.

Исполняющий обязанности местного шерифа Уильям Крампф сообщил журналистам: "Этот человек готовился к тому, чтобы прийти сегодня, он готовился к тому, чтобы стрелять по людям. В его намерения входило причинение вреда".

По его словам, злоумышленник ранее попадал в поле зрения полиции.

По информации канала CBS, стрелок ранее умышленно повредил кончики пальцев, чтобы его не смогли найти по отпечаткам, что также свидетельствует о подготовке к преступлению.

Вместе с тем, пока не сообщается о мотивах, побудивших Д.У.Рамоса совершить нападение на сотрудников издания.

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Тэги: США, ГАЗЕТА, СТРЕЛОК, ИДЕНТИФИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]