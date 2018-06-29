В СМИ попала запись разговора ликвидированного в Грузии сторонника ИГ, где он, предположительно, обсуждал возможность совершения терактов

Грузинский телеканал "Палитраньюс" опубликовал в четверг вечером аудиозапись послания ликвидированного в ноябре прошлого года в Тбилиси террориста Ахмеда Чатаева, в котором речь идет, предположительно, о подготовке терактов против граждан США и американских дипмиссий в Турции или Грузии.

Аудиозапись, которая была записана А.Чатаевым, предположительно, в 2017 году, предоставила телеканалу аналитик грузинской газеты "Квирис палитра" ("Палитра недели") Нино Бурчуладзе, по словам которой, это послание предназначалось одному из лидеров "Исламского государства" Абу Джихаду (Ислам Атабиев).

Телеканал отмечает, что в аудиозаписи, на которой слышен голос А.Чатаева, речь идет о конкретных локациях, где возможно осуществление терактов.

В частности, речь идет о зданиях посольств, гостиниц и ресторанов, где "могут собираться американцы".

На записи человек с голосом А.Чатаева говорит о том, что он и его помощники находятся в Стамбуле, где провели "разведку" и сделали фотографии посольств, а затем они планируют переместиться в Анкару и Анталию.

"Посольства очень сильно охраняются... Мы должны искать такие места, как рестораны", - слышно на аудиозаписи. При этом говорящий сообщает, что в случае, если не получится "сделать" в Турции, он сделает "это в Грузии", которая "рядом". Он также утверждает, что у него есть помощники в Грузии.

О том, как эта запись попала в редакцию газеты "Квирис палитра" при этом телеканал не уточнил.

Ранее Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщала о том, что, по ее данным, ликвидированные в Тбилиси террористы планировали теракты против дипломатических миссий в Турции и Грузии.

В ходе спецоперации в грузинской столице, продолжавшейся более 20 часов с 21 по 22 ноября прошлого года, в квартире многоэтажного дома были ликвидированы трое террористов, в том числе А.Чатаев, а один был задержан до начала боя. В результате боестолкновения был убит один и ранены несколько спецназовцев.

А.Чатаев родился в 1980 году в Ведено. Принимал участие в военных действиях в Чечне на стороне экстремистов. По некоторым данным, прошел подготовку в лагерях одного из лидеров террористов Хаттаба. Во время боевых действий лишился руки и получил прозвище "Однорукий Ахмед".

Россия разыскивала А.Чатаева с начала 2003 года как представителя лидера боевиков Доку Умарова. Его несколько раз задерживали в европейских странах, но отпускали, поскольку ему было предоставлено право на убежище в Австрии.

В 2012 году в результате проведенной грузинским спецназом операции в Лопотском ущелье он лишился ноги, был задержан, но позднее вновь отпущен. В 2015 году Минфин США внес А.Чатаева в санкционный список, как имеющего связи с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

28 июня 2016 года в стамбульском аэропорту имени Ататюрка прогремели несколько взрывов. Жертвами стали 45 человек, около 240 получили ранения. Турецкие власти назвали Чатаева подозреваемым в организации теракта.