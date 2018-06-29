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СНГ 29.06.2018 09:45

Лидеры стран Евросоюза согласились продлить санкции против России - СМИ

На проходящем в Брюсселе саммите Евросоюза было принято решение о продлении санкций против России, сообщают СМИ со ссылками на источники.

Как заявил журналистам один из функционеров ЕС, лидеры стран Евросоюза в пятницу согласились продлить в отношении России экономические санкции, введенные за присоединение Крыма и поддержку самопровозглашенных республик Донбасса.

Санкции продлены на шесть месяцев. Они предусматривают ограничения на деловые связи с банками, другими финансовыми институтами и в энергетическом и оборонном секторах России.

Источники отмечают, что дискуссия по антироссийским санкциям была краткой, были заслушаны сообщения канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о ходе реализации минских соглашений, лидеры двух стран констатировали отсутствие положительных перемен в этой области.

Решение о продлении санкций вступит в силу после решения Совета, которое будет опубликовано в Официальном журнале через некоторое время.

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Тэги: ЕС, САММИТ, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]