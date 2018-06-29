Глава МИД Казахстана и госсекретарь США по телефону обсудили развитие двустороннего стратегического партнерства

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майклом Помпео обсудил вопросы развития расширенного стратегического партнерства между двумя странами, сообщает в пятницу пресс-служба казахстанского МИД.

"Руководители внешнеполитических ведомств двух стран с удовлетворением констатировали последовательную реализацию договоренностей, достигнутых в рамках официального визита президента Нурсултана Назарбаева в США в январе 2018 года. М.Помпео подчеркнул значимость визита казахстанского лидера и отметил, что президент США Дональд Трамп высоко оценивает достигнутые в Вашингтоне договоренности и развитие двустороннего партнерства с Казахстаном", - говорится в сообщении.

Собеседники рассмотрели перспективы укрепления взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в энергетике, сельском хозяйстве и других отраслях. Рассмотрен график двусторонних контактов на различных уровнях, включая в рамках международных форумов.

К.Абдрахманов и М.Помпео обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

"Было подчеркнуто, что опыт Казахстана по избавлению от четвертого по величине ядерного арсенала является примером, в том числе в вопросе по урегулированию ситуации вокруг северокорейской ядерной программы и денуклеаризации Корейского полуострова", - отмечается в сообщении.

Наряду с этим, стороны подчеркнули важность плодотворного взаимодействия в региональном формате, а также кооперации Казахстана и Центральной Азии с США и другими партнерами по содействию стабилизации и обеспечению устойчивого развития Афганистана.