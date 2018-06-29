Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9814 RUR   0.0271 GBR   2.2301 TRY   0.372

Цена на нефть

    $/bbl WTI   72.76 Brent   77.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 35° Завтра 25° 37° 1 Июл 26° 38° 2 Июл 24° 36°

СНГ 29.06.2018 10:18

Глава МИД Казахстана и госсекретарь США по телефону обсудили развитие двустороннего стратегического партнерства

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майклом Помпео обсудил вопросы развития расширенного стратегического партнерства между двумя странами, сообщает в пятницу пресс-служба казахстанского МИД.

"Руководители внешнеполитических ведомств двух стран с удовлетворением констатировали последовательную реализацию договоренностей, достигнутых в рамках официального визита президента Нурсултана Назарбаева в США в январе 2018 года. М.Помпео подчеркнул значимость визита казахстанского лидера и отметил, что президент США Дональд Трамп высоко оценивает достигнутые в Вашингтоне договоренности и развитие двустороннего партнерства с Казахстаном", - говорится в сообщении.

Собеседники рассмотрели перспективы укрепления взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, в энергетике, сельском хозяйстве и других отраслях. Рассмотрен график двусторонних контактов на различных уровнях, включая в рамках международных форумов.

К.Абдрахманов и М.Помпео обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

"Было подчеркнуто, что опыт Казахстана по избавлению от четвертого по величине ядерного арсенала является примером, в том числе в вопросе по урегулированию ситуации вокруг северокорейской ядерной программы и денуклеаризации Корейского полуострова", - отмечается в сообщении.

Наряду с этим, стороны подчеркнули важность плодотворного взаимодействия в региональном формате, а также кооперации Казахстана и Центральной Азии с США и другими партнерами по содействию стабилизации и обеспечению устойчивого развития Афганистана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, США, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Назарбаев в США встретился с руководителями NASDAQ, GoldmanSachs и ExxonMobil Трамп и Назарбаев договорились укреплять сотрудничество в вопросах политики, безопасности, торговли и борьбы с терроризмом - Белый дом Казахстан и США заключили ряд межправительственных соглашений Казахстанские Air Astana и SCAT закупят у Boeing девять самолетов на $1,3 млрд Начался официальный визит Назарбаева в США Назарбаев отмечает важность достигнутых с Трампом договоренностей по приоритетным направлениям стратегического партнерства

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]