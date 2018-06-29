Манат подешевел к евро и рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 29 июня сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 29 июня ЦБА установил на уровне 1,9814 манат/1EUR (28 июня - 1,9657 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 29 июня установил 0,0271 манат/1RUB (28 июня 0,0269 манат/1RUB).
А.Азизов
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