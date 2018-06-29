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Макроэкономика 29.06.2018 09:26

Манат подешевел к евро и рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 29 июня сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 29 июня ЦБА установил на уровне 1,9814 манат/1EUR (28 июня - 1,9657 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 29 июня установил 0,0271 манат/1RUB (28 июня 0,0269 манат/1RUB).

А.Азизов

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Тэги: ВАЛЮТЫ, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]