Встреча Трампа с Путиным преследует цель укрепления нацбезопасности США - Белый дом

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что его встреча с главой российского государства Владимиром Путиным позволит укрепить национальную безопасность Соединенных Штатов, заявила представитель Белого дома Линдси Уолтерс.

"Президент (Д.Трамп - ИФ) будет проводить эту встречу в интересах национальной безопасности, а также для того, чтобы определить, стремится ли Россия к прогрессу в отношениях с нами", - сказала она.

Л.Уолтерс добавила, что американский президент рассчитывает, что его встреча с В.Путиным "будет способствовать снижению напряженности и налаживанию конструктивного взаимодействия для укрепления глобального мира и безопасности".

Как сообщалось, встреча запланирована на 16 июля в Хельсинки.