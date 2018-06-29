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Дальнее зарубежье 29.06.2018 10:29

Встреча Трампа с Путиным преследует цель укрепления нацбезопасности США - Белый дом

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что его встреча с главой российского государства Владимиром Путиным позволит укрепить национальную безопасность Соединенных Штатов, заявила представитель Белого дома Линдси Уолтерс.

"Президент (Д.Трамп - ИФ) будет проводить эту встречу в интересах национальной безопасности, а также для того, чтобы определить, стремится ли Россия к прогрессу в отношениях с нами", - сказала она.

Л.Уолтерс добавила, что американский президент рассчитывает, что его встреча с В.Путиным "будет способствовать снижению напряженности и налаживанию конструктивного взаимодействия для укрепления глобального мира и безопасности".

Как сообщалось, встреча запланирована на 16 июля в Хельсинки.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, САММИТ, ЦЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]