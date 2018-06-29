Трамп рассчитывает достичь договоренностей по Сирии на встрече с Путиным - СМИ

На намеченной на 16 июля встрече с российским лидером Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп надеется заключить сделку по сирийской проблеме, сообщил телеканал CNN со ссылками на собственные информированные источники.
"Трамп надеется, что ему удастся заключить с российским президентом Владимиром Путиным сделку по так называемой исключительной зоне на юго-западе Сирии, что позволит ему выйти их этой страны как можно скорее", - сообщил телеканалу один из источников.
В сообщении говорится, что Д.Трамп готов, чтобы указанный район заняли правительственные войска Сирии.
По данным CNN, вопрос о намерении как можно скорее осуществить вывод американских войск из Сирии Д.Трамп заявил во время встречи с королем Иордании Абдаллой II.
Взамен американский президент хочет получить от В.Путина гарантии того, что "сирийский режим не предпримет массовые убийства поддерживаемых США повстанцев в данном районе и позволит им прекратить боевые действия и покинуть местность", отмечает телеканал.
Д.Трамп также надеется договориться с В.Путиным о прекращении огня на юго-западе Сирии и "и выводе из этого района сил, поддерживаемых Ираном".
"Источники добавляют, что выход Ирана из Сирии является ключевым условием реализации плана Трампа по выводу войск из Сирии", - говорится в сообщении.
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