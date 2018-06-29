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Дальнее зарубежье 29.06.2018 10:55

Трамп рассчитывает достичь договоренностей по Сирии на встрече с Путиным - СМИ

На намеченной на 16 июля встрече с российским лидером Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп надеется заключить сделку по сирийской проблеме, сообщил телеканал CNN со ссылками на собственные информированные источники.

"Трамп надеется, что ему удастся заключить с российским президентом Владимиром Путиным сделку по так называемой исключительной зоне на юго-западе Сирии, что позволит ему выйти их этой страны как можно скорее", - сообщил телеканалу один из источников.

В сообщении говорится, что Д.Трамп готов, чтобы указанный район заняли правительственные войска Сирии.

По данным CNN, вопрос о намерении как можно скорее осуществить вывод американских войск из Сирии Д.Трамп заявил во время встречи с королем Иордании Абдаллой II.

Взамен американский президент хочет получить от В.Путина гарантии того, что "сирийский режим не предпримет массовые убийства поддерживаемых США повстанцев в данном районе и позволит им прекратить боевые действия и покинуть местность", отмечает телеканал.

Д.Трамп также надеется договориться с В.Путиным о прекращении огня на юго-западе Сирии и "и выводе из этого района сил, поддерживаемых Ираном".

"Источники добавляют, что выход Ирана из Сирии является ключевым условием реализации плана Трампа по выводу войск из Сирии", - говорится в сообщении.

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Тэги: США, ТРАМП, ПУТИН, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]