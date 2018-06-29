Мотивом расстрела сотрудников газеты в Мэриленде была личная неприязнь - СМИ

Мотивом, побудившим Джеррода Уоррена Рамоса совершить нападение на офис газеты Capital в американском штате Мэриленд и расстрелять ее сотрудников, могла стать личная неприязнь, пишут местные СМИ.
Им стало известно, что еще в 2012 году Рамос подал иск в суд, обвинив сотрудников издания в публикации клеветнической статьи, направленной против него. После длительных разбирательств в нескольких судах в 2015 году иск не был удовлетворен, признав публикацию статьи правомерной, а приведенные в ней сведения соответствующими фактам.
По последней информации, в результате стрельбы, устроенной им в офисе газеты, погибли пять человек, несколько человек получили ранения.
СМИ продолжают сообщать подробности трагедии.
Так, войдя в помещение редакции, стрелок запер за собой дверь и, бросив дымовую шашку, открыл беспорядочный огонь из винтовки по присутствующим.
Исполняющий обязанности местного шерифа Уильям Крампф сообщил журналистам: "Этот человек готовился к тому, чтобы прийти сегодня, он готовился к тому, чтобы стрелять по людям. В его намерения входило причинение вреда".
По его словам, злоумышленник ранее попадал в поле зрения полиции.
По информации канала CBS, стрелок ранее умышленно повредил кончики пальцев, чтобы его не смогли найти по отпечаткам, что также свидетельствует о подготовке к преступлению.
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