Мотивом расстрела сотрудников газеты в Мэриленде была личная неприязнь - СМИ

Мотивом, побудившим Джеррода Уоррена Рамоса совершить нападение на офис газеты Capital в американском штате Мэриленд и расстрелять ее сотрудников, могла стать личная неприязнь, пишут местные СМИ.

Им стало известно, что еще в 2012 году Рамос подал иск в суд, обвинив сотрудников издания в публикации клеветнической статьи, направленной против него. После длительных разбирательств в нескольких судах в 2015 году иск не был удовлетворен, признав публикацию статьи правомерной, а приведенные в ней сведения соответствующими фактам.

По последней информации, в результате стрельбы, устроенной им в офисе газеты, погибли пять человек, несколько человек получили ранения.

СМИ продолжают сообщать подробности трагедии.

Так, войдя в помещение редакции, стрелок запер за собой дверь и, бросив дымовую шашку, открыл беспорядочный огонь из винтовки по присутствующим.

Исполняющий обязанности местного шерифа Уильям Крампф сообщил журналистам: "Этот человек готовился к тому, чтобы прийти сегодня, он готовился к тому, чтобы стрелять по людям. В его намерения входило причинение вреда".

По его словам, злоумышленник ранее попадал в поле зрения полиции.

По информации канала CBS, стрелок ранее умышленно повредил кончики пальцев, чтобы его не смогли найти по отпечаткам, что также свидетельствует о подготовке к преступлению.