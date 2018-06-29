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Бизнес и законодательство 29.06.2018 09:49

Азербайджан в декабре запустит систему предварительного электронного декларирования импортируемых товаров

Азербайджан планирует с 1 декабря 2018 года внедрить систему предварительного электронного декларирования импортируемых товаров.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг утвердил план действий по совершенствованию системы контроля над экспортно-импортными операциями.

Согласно плану, с 1 декабря 2018 года будет осуществлен переход на систему предъявления коротких электронных деклараций на импорт при прохождении товаров через таможенную границу и определены ответственные мероприятия, связанные с этим. Исключение составляют случаи провоза через границу физическими лицами товаров, не предназначенных для производства или для коммерческих целей

Подготовка соответствующих предложений для внедрения данной системы возложена на Государственный таможенный комитет, министерства финансов и налогов.

Н.Аббасова

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Тэги: ТОВАРЫ, ДЕКЛАРИРОВАНИЕ, СИСТЕМА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]