Продление ЕС антироссийских санкций позволяет Украине саботировать выполнение Минских соглашений - Косачев

Продление Евросоюзом санкций против России еще на полгода позволяет Киеву саботировать выполнение Минских соглашений, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Нынешнее решение ЕС, увы, не про Россию, а про Украину. Де-факто ей и далее позволяется саботировать выполнение Минских соглашений в угоду геополитическим амбициям антироссийски настроенной части Евросоюза", - написал К.Косачев на своей странице в "Фейсбуке".
При этом он заметил, что в ЕС по вопросу санкций "налицо разброс мнений - от "железобетонной" Польши до всё более сомневающейся Италии".
"В этой "линейке" центр тяжести раз за разом сдвигается от условной Польши в сторону условной Италии: с одной стороны - бессмысленность санкций налицо, с другой - на политиков активно давит бизнес, с третьей - ущерб самому Евросоюзу не меньший", - полагает сенатор.
К.Косачев не сомневается, что если бы у сторонников отмены санкций появились какие-то аргументы или повод пересмотреть санкционирую политику, сохранив лицо, "решение тут же оказалось бы иным".
Сенатор считает, что "аргументов по Крыму в этом контексте для ЕС по определению нет и не появится никогда".
"Эта часть пакета санкций Евросоюза либо приобретёт имманентный характер, либо будет снята после официального признания Евросоюзом российского статуса Крыма. Как это сделать без потери лица для ЕС - головная боль Брюсселя, но выход придётся найти, слишком уж сильно противоречит его позиция отрицания воли людей полуострова пресловутым европейским ценностям", - отметил сенатор.
По словам К.Косачева, вторая часть пакета санкций - по реализации Минских соглашений - может быть снята очень быстро, "был бы хоть какой-то прогресс в их реализации".
"Опять же нужен повод. Это отчётливо понимают противники России внутри ЕС (та же Польша), которые сделают всё, чтобы повода не было, иными словами - чтобы у Украины, от которой этот прогресс зависит от и до, так и не было бы реальной мотивации Минские соглашения выполнять", - считает сенатор.
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