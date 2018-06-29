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Дальнее зарубежье 29.06.2018 11:34

Президент Южной Кореи пока не принял решение о поездке на ВЭФ

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пока не решил, будет ли он принимать участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке в сентябре 2018 года, сообщил представитель главы государства журналистам.

"Мы пока не можем принять решение, поскольку оно зависит от того, будет ли на форуме присутствовать председатель Северной Кореи Ким Чен Ын", - сказал чиновник журналистам.

Как сообщают южнокорейские СМИ, в последнее время упорно циркулируют слухи, что на ВЭФ могут приехать лидеры Китая, США, КНДР и Японии.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЛАДИВОСТОК, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]