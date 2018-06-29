Президент Южной Кореи пока не принял решение о поездке на ВЭФ

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пока не решил, будет ли он принимать участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке в сентябре 2018 года, сообщил представитель главы государства журналистам.

"Мы пока не можем принять решение, поскольку оно зависит от того, будет ли на форуме присутствовать председатель Северной Кореи Ким Чен Ын", - сказал чиновник журналистам.

Как сообщают южнокорейские СМИ, в последнее время упорно циркулируют слухи, что на ВЭФ могут приехать лидеры Китая, США, КНДР и Японии.