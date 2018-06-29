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Дальнее зарубежье 29.06.2018 11:46

США передислоцируют из Сеула штаб своих войск в Южной Корее

Командные структуры американских вооруженных сил в Южней Корее в пятницу официально переведены из Сеула в новую штаб-квартиру, расположенную в 70 км к югу от столицы, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Агентство напоминает, что штаб-квартира военного командования США в Южной Корее находилась в сеульском районе Ренсан на протяжении 70 лет, с тех пор, как американские войска впервые были дислоцированы в стране в конце Корейской войны 1950-1953 гг.

Новая штаб-квартира находится на расширенном военном объекте "Кэмп Хампфрис" близ порта Пхентэк и базы ВВС США. Возведение новой штаб-квартиры обошлось в $11 млрд.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, ВОЙСКА, ШТАБ/КВАРТИРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]