Землетрясение зафиксировано в Грузии

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в пятницу вблизи города Кутаиси, сообщает Национальный центр сейсмологии Грузии.

Как заявили журналистам местные жители, было два сильных толчка.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.