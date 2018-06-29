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АПК 29.06.2018 10:18

Азербайджан осенью упростит таможенные процедуры при экспорте продукции АПК

Азербайджан планирует с 1 октября 2018 года упростить таможенные процедуры при экспорте продукции АПК.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг утвердил план действий по совершенствованию системы контроля над экспортно-импортными операциями.

В соответствии с планом, с 1 октября 2018 года в Азербайджане будут упрощены таможенные процедуры в ходе операций по экспорту сельскохозяйственной продукции, а также облегчены логистические услуги.

Реализация работ по упрощению процедур возложена на Государственный таможенный комитет, министерства финансов, налогов и экономики.

Кроме того, планом предусмотрено внедрение с 1 июля 2019 года на таможенно-пропускных пунктах Азербайджана контрольного оборудования, отвечающего международным стандартам, для ускорения досмотра товаров и транспортных средств. Решением этого вопроса также займутся ГТК, министерства финансов и налогов.

Н.Аббасова

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Тэги: АПК, ЭКСПОРТ, ПРОЦЕДУРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]