Азербайджан осенью упростит таможенные процедуры при экспорте продукции АПК

Азербайджан планирует с 1 октября 2018 года упростить таможенные процедуры при экспорте продукции АПК.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг утвердил план действий по совершенствованию системы контроля над экспортно-импортными операциями.
В соответствии с планом, с 1 октября 2018 года в Азербайджане будут упрощены таможенные процедуры в ходе операций по экспорту сельскохозяйственной продукции, а также облегчены логистические услуги.
Реализация работ по упрощению процедур возложена на Государственный таможенный комитет, министерства финансов, налогов и экономики.
Кроме того, планом предусмотрено внедрение с 1 июля 2019 года на таможенно-пропускных пунктах Азербайджана контрольного оборудования, отвечающего международным стандартам, для ускорения досмотра товаров и транспортных средств. Решением этого вопроса также займутся ГТК, министерства финансов и налогов.
Н.Аббасова
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