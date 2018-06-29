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СНГ 29.06.2018 10:37

Улюкаев по видеоконференцсвязи участвует в заседании Замоскворецкого суда Москвы

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев лично примет участие в рассмотрении ходатайства бывшего руководителя службы безопасности "Роснефти", генерала ФСБ Олега Феоктистова о возврате $2 млн, которые были переданы осужденному чиновнику как взятка.

"Улюкаев примет участие в заседании по видеоконференцсвязи", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда, в настоящее время связь с А.Улюкаевым из колонии, где он находится, уже подключена. Экс-министр коротко подстрижен и одет в тюремную робу.

Как сообщалось, в ходе судебного разбирательства по делу А.Улюкаева выяснилось, что $2 млн для оперативного эксперимента в отношении чиновника взял О.Феоктистов у знакомого "частного инвестора". В июне генерал ФСБ обратился в суд с заявлением о возврате денежных средств.

Также в пятницу суд рассмотрит просьбу адвокатов А.Улюкаева о снятии ареста с его имущества в связи с погашением назначенного ему по приговору штрафа в 130 млн рублей.

Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года признал А.Улюкаева виновным в получении взятки в 2 млн долларов (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. На такой же срок, согласно приговору, бывший министр лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях.

Кроме того, суд назначил А.Улюкаеву штраф в размере более 130 млн рублей. Как отмечается в приговоре, до выплаты штрафа арест на имущество - земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, денежные средства, находящиеся на банковских счетах, денежные средства, изъятые в ходе обысков, монеты из драгоценных металлов, наручные часы, слиток из серебра, декоративной закладки из серебряного сплава - должен быть сохранен.

Мосгорсуд 12 апреля 2018 года незначительно изменил приговор экс-главе МЭР, признав решение суда первой инстанции по сути обвинения законным и обоснованным.

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Тэги: РОССИЯ, УЛЮКАЕВ, СУД, УЧАСТИЕ, 2


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