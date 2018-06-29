Aztelekom планирует закупить 7 тыс. ресиверов цифрового телевидения

ООО «Aztelekom» отбирает поставщика 7 тыс. единиц set-top-box (ресиверы цифрового телевидения), говорится в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Закупка set-top-box осуществляется в связи с производственной необходимостью Aztelekom.

Стоимость участия в тендере – 1,5 тыс. манатов.

Тендерные предложения компаний, сопровожденные банковской гарантией в размере 2% от стоимости предложения, принимаются до 13 августа 2018 года.

Тендерная процедура состоится 14 августа 2018 года.

Телефон для справок: (+99412) 344-00-00 доп. (372)

ООО "Aztelekom"создано в августе 1992 года и объединяет 57 местных Телекоммуникационных компаний. Объединение входит в структуру министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Н.Аббасова