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Инфраструктура и тендеры 29.06.2018 10:43

Aztelekom планирует закупить 7 тыс. ресиверов цифрового телевидения

ООО «Aztelekom» отбирает поставщика 7 тыс. единиц set-top-box (ресиверы цифрового телевидения), говорится в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Закупка set-top-box осуществляется в связи с производственной необходимостью Aztelekom.

Стоимость участия в тендере – 1,5 тыс. манатов.

Тендерные предложения компаний, сопровожденные банковской гарантией в размере 2% от стоимости предложения, принимаются до 13 августа 2018 года.

Тендерная процедура состоится 14 августа 2018 года.

Телефон для справок: (+99412) 344-00-00 доп. (372)

ООО "Aztelekom"создано в августе 1992 года и объединяет 57 местных Телекоммуникационных компаний. Объединение входит в структуру министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

Н.Аббасова

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E-mail: [email protected]
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Тэги: AZTELEKOM, РЕСИВЕРЫ, ЗАКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]