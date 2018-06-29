Aztelekom планирует закупить 7 тыс. ресиверов цифрового телевидения

ООО «Aztelekom» отбирает поставщика 7 тыс. единиц set-top-box (ресиверы цифрового телевидения), говорится в объявлении общества.
Отбор проводится методом открытого тендера.
Закупка set-top-box осуществляется в связи с производственной необходимостью Aztelekom.
Стоимость участия в тендере – 1,5 тыс. манатов.
Тендерные предложения компаний, сопровожденные банковской гарантией в размере 2% от стоимости предложения, принимаются до 13 августа 2018 года.
Тендерная процедура состоится 14 августа 2018 года.
Телефон для справок: (+99412) 344-00-00 доп. (372)
ООО "Aztelekom"создано в августе 1992 года и объединяет 57 местных Телекоммуникационных компаний. Объединение входит в структуру министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.
Н.Аббасова
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