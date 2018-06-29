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Дальнее зарубежье 29.06.2018 11:14

Первая леди США посетила центр содержания детей нелегальных иммигрантов

Первая леди США Мелания Трамп посетила центр содержания детей нелегальных иммигрантов в Аризоне, в то время как администрация президента пытается справиться с миграционным кризисом, сообщает американский телеканал Си-Эн-Эн.

"Она добивается того, чтобы эти дети, попавшие в сложную ситуацию, получали надлежащий уход", - сообщила представитель первой леди Стефани Гришем.

"Первая леди понимает, насколько это сложный вопрос", - добавила она.

Ранее М.Трамп уже посещала центр для нелегальных иммигрантов в Техасе.

После жесткой критики этой политики Д.Трамп выступил за отмену таких мер, однако теперь для этого необходимо получить одобрение Конгресса. Консерваторы и представители демократов в Конгрессе в свою очередь уверены, что для борьбы с иммиграцией необходимы жесткие меры.

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Тэги: США, ТРАМП, СУПРУГА, МИГРАНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]