Первая леди США посетила центр содержания детей нелегальных иммигрантов

Первая леди США Мелания Трамп посетила центр содержания детей нелегальных иммигрантов в Аризоне, в то время как администрация президента пытается справиться с миграционным кризисом, сообщает американский телеканал Си-Эн-Эн.

"Она добивается того, чтобы эти дети, попавшие в сложную ситуацию, получали надлежащий уход", - сообщила представитель первой леди Стефани Гришем.

"Первая леди понимает, насколько это сложный вопрос", - добавила она.

Ранее М.Трамп уже посещала центр для нелегальных иммигрантов в Техасе.

После жесткой критики этой политики Д.Трамп выступил за отмену таких мер, однако теперь для этого необходимо получить одобрение Конгресса. Консерваторы и представители демократов в Конгрессе в свою очередь уверены, что для борьбы с иммиграцией необходимы жесткие меры.