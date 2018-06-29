Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9814 RUR   0.0271 GBR   2.2301 TRY   0.372

Цена на нефть

    $/bbl WTI   72.76 Brent   77.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 35° Завтра 25° 37° 1 Июл 26° 38° 2 Июл 24° 36°

Спорт 29.06.2018 11:23

Система VAR позволяет делать футбол более справедливым - Инфантино

Система видеопомощи арбитрам (VAR) позволяет футболу соответствовать его основным ценностям - честности, справедливости и прозрачности, заявил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино на конференции "Спорт и будущее" в Москве в пятницу.

"Футбол - вид спорта номер один в мире и поэтому нуждается в защите. Качественное управление - ключевой элемент в успехе. ФИФА должна была перейти на новый этап своего развития и быть современной, работать в мире цифровых технологий, вот чего хочет наша федерация. Честность, справедливость и прозрачность - вот основные ценности футбола. Именно поэтому сегодня большую роль играет система видеопомощни арбитрам (VAR)" - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ФИФА, АРБИТРЫ, ВИДЕОПОМОЩЬ


Похожие новости


Глава ФИФА доволен организацией ЧМ-2018 ФИФА оштрафовала федерации Мексики и Сербии за недостойное поведение фанатов на ЧМ-2018 В ФИФА положительно оценивают начало ЧМ-2018 - Колобков ФИФА выбрало 13 видео-рефери, которые будут работать на ЧМ-2018 с системой видеоповторов В Кремле подтверждают встречу Путина с Инфантино в понедельник ФИФА ужесточит меры по борьбе с расизмом на Кубке конфедераций-2017 и ЧМ-2018

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]