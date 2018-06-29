Система VAR позволяет делать футбол более справедливым - Инфантино

Система видеопомощи арбитрам (VAR) позволяет футболу соответствовать его основным ценностям - честности, справедливости и прозрачности, заявил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино на конференции "Спорт и будущее" в Москве в пятницу.

"Футбол - вид спорта номер один в мире и поэтому нуждается в защите. Качественное управление - ключевой элемент в успехе. ФИФА должна была перейти на новый этап своего развития и быть современной, работать в мире цифровых технологий, вот чего хочет наша федерация. Честность, справедливость и прозрачность - вот основные ценности футбола. Именно поэтому сегодня большую роль играет система видеопомощни арбитрам (VAR)" - сказал он.