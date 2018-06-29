Газопровод TANAP в середине 2019 года будет готов к поставкам азербайджанского газа в TAP – SOCAR Turkiye Enerji

Транс-Анатолийский газопровод (TANAP) в середине 2019 года будет готов к поставкам азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в Транс-Адриатический газопровод (TAP), сообщил руководитель SOCAR Turkiye Enerji Мурад ЛеКомпте.

«Ориентировочно 30 июня 2018 года начнутся коммерческие поставки азербайджанского газа по TANAP. В середине 2019 года Транс-Анатолийский газопровод будет готов к поставкам газа в TAP. Мы предполагаем, что строительство Транс-Адриатического газопровода завершится в 2020 году и первые поставки азербайджанского газа по этому трубопроводу начнутся со второй половины 2020 года», - сообщил М.ЛеКомпте в интервью турецкому телеканалу Bloomberg HT.

Ранее со ссылкой на генерального директора консорциума "TANAP" Салтука Дюзйола сообщалось, что TANAP будет готов к поставкам азербайджанского газа со Стадии-2 месторождения Шах-Дениз в TAP в конце 2019 года.

Церемония ввода в строй TANAP состоялась 12 июня 2018 года в Эскишехир.

TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.

Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. Стоимость проекта оценивается в $7,99 млрд.

В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров.

Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%).

Н.Аббасова