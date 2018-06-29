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СНГ 29.06.2018 12:01

Суд вернул $2 млн, переданные экс-министру Улюкаеву как взятка, генералу ФСБ Феоктистову

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство бывшего руководителя службы безопасности "Роснефти", генерала ФСБ Олега Феоктистова о возврате $2 млн, которые были переданы осужденному экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву в качестве взятки.

"Вернуть денежные средства, изъятые при проведении оперативного эксперимента у Улюкаева, по принадлежности", - огласила решение судья Лариса Семенова.

Адвокат А.Улюкаева Лариса Каштанова сообщила "Интерфаксу", что решение суда будет обжаловано. "Мы возражали против удовлетворения ходатайства, поскольку в судебном заседании не было установлено, что денежные средства принадлежали Феоктистову", - сказала она.

Заседание по направленному в суд заявлению ФСБ прошло в пятницу в закрытом от слушателей режиме "для сохранения безопасности персональных данных заявителя".

О.Феоктистов пришел на процесс лично, А.Улюкаев участвовал в нем по видеоконференцсвязи из колонии.

В ходе судебного разбирательства по делу А.Улюкаева выяснилось, что $2 млн для оперативного эксперимента в отношении чиновника взял О.Феоктистов у знакомого "частного инвестора". В июне генерал ФСБ обратился в суд с заявлением о возврате денежных средств.

Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года признал А.Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. На такой же срок, согласно приговору, бывший министр лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях.

Кроме того, суд назначил А.Улюкаеву штраф в размере более 130 млн рублей. Как отмечается в приговоре, до выплаты штрафа арест на имущество - земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, денежные средства, находящиеся на банковских счетах, денежные средства, изъятые в ходе обысков, монеты из драгоценных металлов, наручные часы, слиток из серебра, декоративной закладки из серебряного сплава - должен быть сохранен.

Мосгорсуд 12 апреля 2018 года незначительно изменил приговор экс-главе Минэкономразвития, признав решение суда первой инстанции по сути обвинения законным и обоснованным.

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Тэги: РОССИЯ, ФЕОКТИСТОВ, ДЕНЬГИ, СУД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]