Суд вернул $2 млн, переданные экс-министру Улюкаеву как взятка, генералу ФСБ Феоктистову

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство бывшего руководителя службы безопасности "Роснефти", генерала ФСБ Олега Феоктистова о возврате $2 млн, которые были переданы осужденному экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву в качестве взятки.
"Вернуть денежные средства, изъятые при проведении оперативного эксперимента у Улюкаева, по принадлежности", - огласила решение судья Лариса Семенова.
Адвокат А.Улюкаева Лариса Каштанова сообщила "Интерфаксу", что решение суда будет обжаловано. "Мы возражали против удовлетворения ходатайства, поскольку в судебном заседании не было установлено, что денежные средства принадлежали Феоктистову", - сказала она.
Заседание по направленному в суд заявлению ФСБ прошло в пятницу в закрытом от слушателей режиме "для сохранения безопасности персональных данных заявителя".
О.Феоктистов пришел на процесс лично, А.Улюкаев участвовал в нем по видеоконференцсвязи из колонии.
В ходе судебного разбирательства по делу А.Улюкаева выяснилось, что $2 млн для оперативного эксперимента в отношении чиновника взял О.Феоктистов у знакомого "частного инвестора". В июне генерал ФСБ обратился в суд с заявлением о возврате денежных средств.
Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года признал А.Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. На такой же срок, согласно приговору, бывший министр лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях.
Кроме того, суд назначил А.Улюкаеву штраф в размере более 130 млн рублей. Как отмечается в приговоре, до выплаты штрафа арест на имущество - земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, денежные средства, находящиеся на банковских счетах, денежные средства, изъятые в ходе обысков, монеты из драгоценных металлов, наручные часы, слиток из серебра, декоративной закладки из серебряного сплава - должен быть сохранен.
Мосгорсуд 12 апреля 2018 года незначительно изменил приговор экс-главе Минэкономразвития, признав решение суда первой инстанции по сути обвинения законным и обоснованным.
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