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Финансы 29.06.2018 12:06

Акционеры БФБ получили по итогам 2017г дивиденды в размере 80 манатов за акцию

ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) выплатила дивиденды акционерам из чистой прибыли за 2017 год.

"Дивиденды выплачены в размере 80 манатов за акцию (40% от номинала ценной бумаги) ", - отмечается в сообщении биржи.

Решение о выплате дивидендов было принято на общем собрании акционеров БФБ 25 мая 2018 года.

Как сообщалось ранее, чистая прибыль БФБ по итогам 2017 года составила 1 млн 471,282 тыс. манатов против убытка в размере 116,281 тыс. манатов годом ранее.

Акционерами биржи являются 20 организаций. Уставный капитал БФБ составляет 1,26 млн манатов.

А.Азизов

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Тэги: БФБ, АКЦИОНЕРЫ, ДИВИДЕНДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]