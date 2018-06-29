Акционеры БФБ получили по итогам 2017г дивиденды в размере 80 манатов за акцию

ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) выплатила дивиденды акционерам из чистой прибыли за 2017 год.

"Дивиденды выплачены в размере 80 манатов за акцию (40% от номинала ценной бумаги) ", - отмечается в сообщении биржи.

Решение о выплате дивидендов было принято на общем собрании акционеров БФБ 25 мая 2018 года.

Как сообщалось ранее, чистая прибыль БФБ по итогам 2017 года составила 1 млн 471,282 тыс. манатов против убытка в размере 116,281 тыс. манатов годом ранее.

Акционерами биржи являются 20 организаций. Уставный капитал БФБ составляет 1,26 млн манатов.

А.Азизов