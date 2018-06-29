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Происшествия 29.06.2018 12:09

Пограничники Азербайджана обнаружили и обезвредили морскую мину на Каспии

Береговая охрана Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана в ходе осмотра островов в азербайджанском секторе Каспия в 13,9 км от берега в северной части острова Хазар-Зиря обнаружила старую морскую мину, говорится в сообщении ГПС.

«Территория, где была обнаружена мина, незамедлительно была взята под охрану. После проведенного осмотра мины специалистами, было принято решение об обезвреживании мины на месте, так как ее транспортировка представляла определенную угрозу. С соблюдением всех правил техники безопасности, мина была обезврежена путем взрыва», - сказано в сообщении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПОГРАНИЧНИКИ, КАСПИЙ, МИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]