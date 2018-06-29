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Дальнее зарубежье 29.06.2018 15:42

В Сеуле ожидают скорого начала мирного процесса на Корейском полуострове

Министр Южной Кореи по делам объединения Чо Мён Гюн заявил, что в ближайшее время на Корейском полуострове начнется полноценный мирный процесс.

"Северная Корея и США, как ожидается, снова встретятся, разработают методы полной денуклеаризации Корейского полуострова и гарантии безопасности для Северной Кореи, и начнут мирный процесс", - сказал министр на ежегодном симпозиуме, организованном агентством "Ренхап".

По словам министра, южнокорейское правительство проделает все возможную подготовку к запуску различных проектов сотрудничества между двумя корейскими государствами, как только будут созданы соответствующие условия.

Чо Мён Гюн пояснил, что в случае необходимости Сеул сыграет свою роль в решении северокорейской ядерной проблемы. "Если это необходимо, в процессе денуклеаризации Южная Корея будет способствовать переговорам посредством усилий, основанных на отношениях Юг-Север", - сказал министр.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, МИНИСТР, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]