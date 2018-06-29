Поддержка Турцией Катара не позволит Саудовской Аравии развязать военную агрессию против эмирата - российский эксперт

Эр-Рияд не решится на военную акцию против Катара, проявляющего интерес к российским ЗРС С-400, в значительной мере из-за присутствия на территории эмирата турецкого военного контингента, а также более активной поддержки Дохе со стороны Анкары после переизбрания Реджепа Эрдогана президентом Турции, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, эксперт по странам Аравийского полуострова Борис Долгов.

"С одной стороны, "катарский кризис" в настоящее время находится в замороженном состоянии. Но сам факт угроз со стороны Эр-Рияда применить военную силу против Катара в случае приобретения эмиратом российских систем ПВО говорит о том, что конфликт весьма далек от завершения. На данный момент угрозы саудовской стороны носят, в большей мере, пропагандистский характер, и являются формой давления на официальную Доху", - заявил Б.Долгов в пятницу "Интерфаксу".

По оценке арабиста, Саудовская Аравия не может себе позволить пойти на вооруженный конфликт с Катаром в значительной мере из-за позиции Анкары, располагающей на территории эмирата воинским контингентом.

"Если на предыдущей, более острой фазе "катарского кризиса" Эр-Рияд всерьез рассматривал вопрос о возможности военного решения конфликта, то в нынешней ситуации такое решение невозможно. Активность саудовской стороны в существенной мере ограничивается присутствием турецкого военного контингента в Катаре. Кроме того, переизбрание Реджепа Эрдогана президентом Турции, имеющим сейчас широчайшие полномочия, означает, что Анкара лишь усилит военную поддержку эмирату", - сказал собеседник агентства.

"Обострение военной составляющей "катарского кризиса" не просматривается. Что касается перспектив урегулирования кризиса в целом, то этот процесс осложнен позицией Эр-Рияда, декларирующего стремление к компромиссу с Дохой, что в практическом плане никак не проявляется", - сказал Б.Долгов.

Как ранее сообщалось, Саудовская Аравия выступала с угрозой применением силы против Катара в случае, если официальная Доха приобретет у РФ зенитные ракетные системы С-400.

Началом "катарского кризиса" считается 5 июня 2017 года, когда Саудовская Аравия и еще ряд арабских стран объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив свои действия поддержкой эмиратом "экстремистской идеологии" и его "вмешательством во внутренние дела" арабских государств.