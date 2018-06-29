Вице-премьер Белоруссии назвал человеческий фактор причиной коррупции в системе медзакупок

Заместитель премьер-министра Белоруссии Василий Жарко назвал проблему кадровой политики в качестве причины коррупции в системе медицинских госзакупок.
"Человеческий фактор", - сказал В.Жарко журналистам в пятницу в Минске, комментируя ситуацию с выявленными коррупционными схемами в системе медзакупок.
"Минздрав - это большая система - 270 тыс. человек и тысячи организаций, поэтому в каждой организации подбор кадров. Возможно, где-то какого-то человека не того взяли. Хотя, опять же, прежде чем принять ... должностное лицо, проводится его проверка", - отметил вице-премьер.
Отвечая на вопрос, были ли у Комитета госбезопасности вопросы лично к нему, В.Жарко сказал: "Ко мне не было".
В целом заместитель премьер-министра отметил, что система госзакупок в сфере медицины довольно прозрачная. "Все технические задания мы обязательно со всеми конкурентами согласовываем. Поэтому сказать, что она непрозрачная, нельзя Может быть, немножко забюрократизирована. Кое-какие элементы, я думаю, по результатам работы контролирующих органов будут внесены предложения, и где-то что-то мы упростим", - заявил он.
В.Жарко до назначения вице-премьером с 2006-го по 2016 год занимал должность министра здравоохранения Белоруссии.
Как сообщалось, КГБ пресек коррупционную схему при закупке медицинского оборудования. За совершение преступлений, предусмотренных статьями 430 "Получение взятки", 431 "Дача взятки" и 243 "Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов" УК задержаны, заключены под стражу, а также применены другие меры пресечения в отношении 33 должностных лиц, а всего - более 50 человек, проинформировали в комитете.
Должностные лица получали взятки за решение вопросов, входивших в их компетенцию, при этом разовые незаконные вознаграждения доходили до $10 тыс., а отдельным должностным лицам - до $350 тыс. В результате преступной схемы стоимость лекарств и оборудования завышалась на 10-60%, в отдельных случаях на 100%, а сверхприбыли, получаемые, в том числе из-за уклонения от уплаты налогов, переводились на счета юридических лиц в ЮАР, Гонконге (КНР), Литве, Латвии, России и других странах.
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