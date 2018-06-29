Глава МИД Турции не ждет подвижек в вопросе вступления в ЕС, пока председательствовать в блоке будет Австрия

Турция не ожидает позитивных сдвигов в вопросе о начале переговоров о присоединении к ЕС, пока там председательствует Австрия, заявил в пятницу в интервью турецкому телеканалу Эн-Ти-Ви министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Министр уверен, что напряженность в отношениях между Анкарой и Веной не позволит Турции за ближайшие полгода продвинуться на пути сближения с ЕС, при этом Турция намерена продолжать обсуждение вопроса о безвизовом режиме со странами Евросоюза.

1 июля придет очередь Австрии председательствовать в Евросоюзе, власти страны за шесть месяцев председательства в ЕС намерены уделить пристальное внимание вопросам миграции.