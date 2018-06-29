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Регион 29.06.2018 17:02

Глава МИД Турции не ждет подвижек в вопросе вступления в ЕС, пока председательствовать в блоке будет Австрия

Турция не ожидает позитивных сдвигов в вопросе о начале переговоров о присоединении к ЕС, пока там председательствует Австрия, заявил в пятницу в интервью турецкому телеканалу Эн-Ти-Ви министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Министр уверен, что напряженность в отношениях между Анкарой и Веной не позволит Турции за ближайшие полгода продвинуться на пути сближения с ЕС, при этом Турция намерена продолжать обсуждение вопроса о безвизовом режиме со странами Евросоюза.

1 июля придет очередь Австрии председательствовать в Евросоюзе, власти страны за шесть месяцев председательства в ЕС намерены уделить пристальное внимание вопросам миграции.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЕС, АВСТРИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]