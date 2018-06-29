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Дальнее зарубежье 29.06.2018 17:15

СМИ Финляндии гадают, где именно пройдет саммит Россия-США

Предстоящая 16 июля в Хельсинки встреча президентов России и США может пройти в резиденции финского президента Мянтюниеми, расположенной на западе Хельсинки на берегу Финского залива, во Дворце конгрессов "Финляндия" или в посольствах двух стран, сообщила телерадиокомпания "Уле", ссылаясь на представителя МИД Финляндии.

Между тем, как указывает "Уле", на данный момент пока неясно, какой конкретно объект будет выбран в качестве места проведения встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом.

Предполагается также, что для проведения саммита могут быть использованы официальная резиденция премьер-министра Финляндии - поместье Кенигстед, расположенная в городе-спутнике Хельсинки Вантаа, президентский дворец в центре Хельсинки или гостиница "Хилтон Каластаяторппа", находящаяся на берегу Финского залива вблизи резиденции президента Финляндии.

Резиденция президента Финляндии Мянтюниеми состоит из трех зданий. Площадь внутренних помещений основного здания составляет две тысячи кв. метров. В нем расположены личные жилые помещения президента (площадью 680 кв. метров), офисы (площадью 424 кв. метров), а также залы (площадью 916 кв. метров), которые могут использоваться для приемов и проведения переговоров. Для сравнения: площадь внутренних помещений Белого дома составляет пять тысяч кв. метров.

Финская столица, начиная с 1975 года, неоднократно принимала встречи лидеров США и Советского Союза или России.

В 1975 году во времена разрядки в отношениях между Западом и Востоком в Хельсинки состоялась встреча президента США Джеральда Форда с советским лидером Леонидом Брежневым, которые вместе с лидерами других стран там подписали Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. В сентябре 1990 года в финской столице был проведен саммит президента США Джорджа Буша-старшего и президента СССР Михаила Горбачева. А в марте 1997 в Хельсинки встречались президент США Билл Клинтон и президент России Борис Ельцин.

В этом году финская государственная резиденция под Хельсинки также была местом проведения ряда важных международных встреч, в том числе делегаций США и Северной Кореи, также начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, США, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]