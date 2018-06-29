Турция обеспокоена наступлением правительственных сил на юге Сирии, призывает РФ и Иран оказать давление на Дамаск - МИД

Турция призвала Россию и Иран сделать все возможное, чтобы остановить наступление сирийских войск на юге страны.
"Анкара глубоко обеспокоена сложившейся ситуацией и решительно осуждает эти бесчеловечные атаки, наносящие удар по политическим усилиям в Астане и Женеве", - заявил журналистам официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.
"Призываем Россию и Иран как страны-гаранты астанинских соглашений, а также международное сообщество в целом предпринять все возможное для незамедлительного прекращения атак на юго-западе Сирии", - подчеркнул турецкий дипломат, которого цитируют в пятницу турецкие СМИ.
Представитель МИД Турции отметил, что только за два дня, 27-28 июня, в провинции Деръа погибли более 50 мирных жителя.
Россия, США и Иордания выступают гарантами прекращения огня в южной зоне деэскалации Сирии. Ранее правительственные силы, при поддержке российских ВКС, начали на юге Сирии наступление против террористических группировок.
Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США не смогли выполнить свои обязательства по реализации договоренностей о прекращении боевых действий на юго-западе Сирии.
"Несмотря на взятые обязательства, наши партнеры не сумели обеспечить поддержание режима прекращения боевых действий со стороны вооруженной оппозиции и продолжение борьбы с экстремистскими группировками", - сказала М.Захарова на брифинге в Москве.
Она отметила, что "речь идет об ИГИЛ, "Ан-Нусре", "Аль-Каиде" (террористические группировки, запрещены в РФ - ИФ) и других, которые являются организациями, признанными террористическими СБ ООН ".
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