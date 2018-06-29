Грузинским госчиновникам могут запретить персональные автомобили

Новый премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе считает "категорически неприемлемой" ситуацию с автопарком государственных ведомств, в особенности, с персональными автомобилями.
"На следующем заседании правительства я обязательно представлю новую инициативу, которая коснется не только "джипов", но и автопарка в целом, особенно т.н. персональных машин", - заявил М.Бахтадзе на брифинге в пятницу.
По его словам, та ситуация, которая существует в этом плане в некоторых государственных организациях, совершенно неприемлема. "Я бы сказал - категорически неприемлема. У нас будет новая инициатива, которая уже разработана, и мы представим ее на следующем заседании правительства, она касается автопарка в целом, включая любую машину, особенно персональных автомобилей", - подчеркнул М.Бахтадзе.
В феврале его предшественник на посту премьера Георгий Квирикашвили призвал членов правительства оставить в прошлом "эпоху черных джипов" и пересесть на служебные автомобили любых других цветов, так как черные джипы всех раздражают. В начале апреля правительство Грузии издало постановление, в соответствии с которым цвет закупаемых для госслужащих автомобилей меняется с черного на любой другой. Также было принято решение приобретать для служебного пользования экономичные гибридные автомобили.
Ранее сообщалось, что новый премьер-министр Грузии уже представил концепцию "малого правительства", предусматривающую сокращение числа министерств с 14 до 11, что предполагает поэтапное сокращение расходов на их содержание с нынешних 4,3% ВВП до 3,9% ВВП.
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