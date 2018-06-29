Лидеры ЕС видят самое эффективное решение проблемы мигрантов в поддержке экономического развития Африки

Партнерство с Африкой с целью социально-экономического развития стран континента является наиболее эффективным средством решения проблемы нелегальной миграции, заявили европейские лидеры в заключениях проходящего в Брюсселе саммита ЕС.
"Европейский союз и его государства-члены должны показать себя на высоте этого вызова. Мы должны довести масштаб и качество нашего сотрудничества с Африкой до нового уровня. Это потребует не только увеличенного финансирования для развития, но также мер по созданию новой благоприятной среды для существенного увеличения частных инвестиций, как африканских, так и европейских", - говорится в постановлении Евросовета.
В документе отмечается необходимость уделить особое внимание образованию, здравоохранению, инфраструктурам, инновации, здоровому управлению и созданию условий для самостоятельности женщин.
"Африка - наш сосед, и это должно выражаться в увеличении обменов и контактов между населением двух континентов на всех уровнях гражданского общества. Сотрудничество между Европейским союзом и Африканским союзом представляет собой важный элемент наших отношений", - сказано в заключениях саммита ЕС.
Евросовет считает, что эти отношения должны поддерживаться и еще больше развиваться.
Главы государств и правительств также сочли необходимым, чтобы в рамках будущего долгосрочного финансового плана ЕС были предусмотрены "гибкие инструменты", позволяющие быструю процедуру выделения средств на борьбу против нелегальной миграции.
Белорусско-азербайджанские связи вышли на очень высокий уровень устойчивого стратегического партнерства - Лукашенко
Президент Азербайджана наградил руководство и личный состав МВД орденами и медалями
Нефть активно дорожает в пятницу и завершает неделю ростом, Brent превысила $79 за баррель
Министр финансов Азербайджана примет участие в заседании руководящего совета ЧБТР
Минсельхоз Азербайджана получит 2 млн манатов на развитие системы электроного сельского хозяйства
Университет ADA и МИД Венгрии подписали в пятницу протокол о сотрудничестве
Азербайджан удостоен премии испанского журнала Ejecutivos за достижения в развитии туризма
Прямая и косвенная прибыль Азербайджана от гонок Формулы-1 в 2016-2017гг превысила $280 млн.
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Владельцы карт Visa банка ВТБ (Азербайджан) могут принять участие в стимулирующей лотерее
Компания Bakcell организовала соревнования для представителей прессы
Государственная миграционная служба и Caspian European Club расширяют сотрудничество
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений