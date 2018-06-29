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Дальнее зарубежье 29.06.2018 18:16

Лидеры ЕС видят самое эффективное решение проблемы мигрантов в поддержке экономического развития Африки

Партнерство с Африкой с целью социально-экономического развития стран континента является наиболее эффективным средством решения проблемы нелегальной миграции, заявили европейские лидеры в заключениях проходящего в Брюсселе саммита ЕС.

"Европейский союз и его государства-члены должны показать себя на высоте этого вызова. Мы должны довести масштаб и качество нашего сотрудничества с Африкой до нового уровня. Это потребует не только увеличенного финансирования для развития, но также мер по созданию новой благоприятной среды для существенного увеличения частных инвестиций, как африканских, так и европейских", - говорится в постановлении Евросовета.

В документе отмечается необходимость уделить особое внимание образованию, здравоохранению, инфраструктурам, инновации, здоровому управлению и созданию условий для самостоятельности женщин.

"Африка - наш сосед, и это должно выражаться в увеличении обменов и контактов между населением двух континентов на всех уровнях гражданского общества. Сотрудничество между Европейским союзом и Африканским союзом представляет собой важный элемент наших отношений", - сказано в заключениях саммита ЕС.

Евросовет считает, что эти отношения должны поддерживаться и еще больше развиваться.

Главы государств и правительств также сочли необходимым, чтобы в рамках будущего долгосрочного финансового плана ЕС были предусмотрены "гибкие инструменты", позволяющие быструю процедуру выделения средств на борьбу против нелегальной миграции.

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Тэги: ЕС, САММИТ, АФРИКА, МИГРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]