Президент Казахстана подписал закон о проведении выборов в местные представительные органы по пропорциональной системе

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан", направленный на совершенствование выборного законодательства, сообщила пресс-служба главы государства.

Документ предусматривает распространение пропорциональной избирательной системы, которая используется при выборах депутатов мажилиса (нижней палаты парламента - ИФ), на процедуру избрания депутатов маслихатов (местных представительных органов - ИФ) всех уровней. По действующему законодательству, выборы депутатов маслихатов проводятся по мажоритарной избирательной системе.

В этой связи упраздняются окружные избирательные комиссии, а их функции и полномочия передаются территориальным избиркомам, члены которых будут осуществлять свои полномочия на постоянной профессиональной основе.

Ранее правительственными поправками предлагалось избирать акимов (глав администраций - ИФ) города районного значения, села, поселка, сельского округа местным населением на основе всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на четыре года. Согласно действующему законодательству, выборы сельских акимов проводятся выборщиками - депутатами местных маслихатов. Однако эту норму из закона исключили.

В соответствии с нормами документа планируется пересмотреть порядок составления списков избирателей, интегрировав его с государственной базой данных физических лиц.

Вносятся также нормы, направленные на создание материально-технических условий для наиболее полной реализации избирательных прав граждан, в том числе в отношении отдельных их категорий - инвалиды, военнослужащие, обучающиеся.

Вносятся поправки, направленные на урегулирование вопросов по осуществлению агитационной деятельности в сети интернет, систематизацию работы СМИ по проведению предвыборной агитации с целью обеспечения объективного, достоверного и профессионального освещения выборов.

Н.Назарбаев также подписал сопутствующий закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выборов".