Баку и Будапешт проведут заседание МПК до конца 2018 года

Очередное заседание азербайджано-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству состоится до конца 2018 года, сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.
«До конца 2018 года в Будапеште состоится заседание азербайджано-венгерской межправительственной комиссии по экономическим вопросам и азербайджано-венгерский бизнес-форум»,- сказал министр экономики Азербайджана Ш.Мустафаев в пятницу на встрече с министром иностранных дел Венгрии и сопредседателем межправкомиссии Петером Сийярто.
Ш.Мустафаев отметил успешное сотрудничество Азербайджана и Венгрии и подчеркнул, что товарооборот между странами за 5 месяцев текущего года увеличился в 2 раза.
Также было отмечено, что азербайджано-венгерские отношения успешно развиваются в различных областях экономики, включая транспорт, информационные технологии, энергетику, торговлю, сельское хозяйство, здравоохранение.
Министр также подчеркнул, что инфраструктура, созданная в промышленном парке Пираллахи, может быть использована для создания СП по производству лекарств.
В свою очередь П.Сийярто заявил, что Венгрия придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном и выразил уверенность, что встречи и дискуссии, проведенные в рамках его визита в Баку, будут полезны для двух сторон.
По его словам, Венгрия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в сферах туризма, фармацевтики, образования, сельского хозяйства, энергетики, транспорта.
На встрече также были обсуждены возможности сотрудничества в различных секторах экономики, расширение связей между предпринимателями, продвижение бренда «Made in Azerbaijan», открытие торговых домов в Азербайджане и Венгрии, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
В конце встречи был подписан документ о сотрудничестве между университетом иностранных языков и МИД Венгрии о сотрудничестве в сфере преподавания венгерского языка в Азербайджане.
Предыдущее, шестое, заседание МПК состоялось 28 июня 2016 года в Баку.
Б.Рустамбеков
Белорусско-азербайджанские связи вышли на очень высокий уровень устойчивого стратегического партнерства - Лукашенко
Президент Азербайджана наградил руководство и личный состав МВД орденами и медалями
Университет ADA и МИД Венгрии подписали в пятницу протокол о сотрудничестве
Азербайджан удостоен премии испанского журнала Ejecutivos за достижения в развитии туризма
Прямая и косвенная прибыль Азербайджана от гонок Формулы-1 в 2016-2017гг превысила $280 млн.
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Лукашенко в ближайшее время намерен посетить Австрию
Самые сложные задачи по Brexit еще не решены - Туск
Германия заключила договоренности по беженцам с Грецией и Испанией
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Владельцы карт Visa банка ВТБ (Азербайджан) могут принять участие в стимулирующей лотерее
Компания Bakcell организовала соревнования для представителей прессы
Государственная миграционная служба и Caspian European Club расширяют сотрудничество
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений