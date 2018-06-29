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Бизнес и законодательство 29.06.2018 16:33

Баку и Будапешт проведут заседание МПК до конца 2018 года

Очередное заседание азербайджано-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству состоится до конца 2018 года, сообщил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

«До конца 2018 года в Будапеште состоится заседание азербайджано-венгерской межправительственной комиссии по экономическим вопросам и азербайджано-венгерский бизнес-форум»,- сказал министр экономики Азербайджана Ш.Мустафаев в пятницу на встрече с министром иностранных дел Венгрии и сопредседателем межправкомиссии Петером Сийярто.

Ш.Мустафаев отметил успешное сотрудничество Азербайджана и Венгрии и подчеркнул, что товарооборот между странами за 5 месяцев текущего года увеличился в 2 раза.

Также было отмечено, что азербайджано-венгерские отношения успешно развиваются в различных областях экономики, включая транспорт, информационные технологии, энергетику, торговлю, сельское хозяйство, здравоохранение.

Министр также подчеркнул, что инфраструктура, созданная в промышленном парке Пираллахи, может быть использована для создания СП по производству лекарств.

В свою очередь П.Сийярто заявил, что Венгрия придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном и выразил уверенность, что встречи и дискуссии, проведенные в рамках его визита в Баку, будут полезны для двух сторон.

По его словам, Венгрия заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в сферах туризма, фармацевтики, образования, сельского хозяйства, энергетики, транспорта.

На встрече также были обсуждены возможности сотрудничества в различных секторах экономики, расширение связей между предпринимателями, продвижение бренда «Made in Azerbaijan», открытие торговых домов в Азербайджане и Венгрии, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В конце встречи был подписан документ о сотрудничестве между университетом иностранных языков и МИД Венгрии о сотрудничестве в сфере преподавания венгерского языка в Азербайджане.

Предыдущее, шестое, заседание МПК состоялось 28 июня 2016 года в Баку.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВЕНГРИЯ, МПК


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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