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Регион 29.06.2018 16:55

Бывшего турецкого парламентария заключили под стражу по обвинению в связях с Гюленом

Турецкий суд постановил заключить под стражу до проведения судебных слушаний бывшего парламентария Эрена Эрдена, представителя оппозиционной Республиканской народной партии, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Э.Эрдена обвиняют в помощи признанному террористической организацией движению последователей проповедника Фетхуллаха Гюлена и незаконной публикации материалов, когда Э.Эрден работал редактором в оппозиционной газете.

Судебное заседание по его делу назначено на сентябрь. Ранее Э.Эрдену уже запретили выезжать из страны на фоне расследования.

На немедленном заключении под стражу ходатайствовали представители следствия, и суд удовлетворил данные ходатайства.

Суд принял решение о заключении Э.Эрдена под стражу спустя всего несколько дней после того, как он лишился места в парламенте по итогам выборов в Турции, состоявшихся 24 июня.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПАРЛАМЕНТАРИЙ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]