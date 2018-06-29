Бывшего турецкого парламентария заключили под стражу по обвинению в связях с Гюленом

Турецкий суд постановил заключить под стражу до проведения судебных слушаний бывшего парламентария Эрена Эрдена, представителя оппозиционной Республиканской народной партии, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Э.Эрдена обвиняют в помощи признанному террористической организацией движению последователей проповедника Фетхуллаха Гюлена и незаконной публикации материалов, когда Э.Эрден работал редактором в оппозиционной газете.

Судебное заседание по его делу назначено на сентябрь. Ранее Э.Эрдену уже запретили выезжать из страны на фоне расследования.

На немедленном заключении под стражу ходатайствовали представители следствия, и суд удовлетворил данные ходатайства.

Суд принял решение о заключении Э.Эрдена под стражу спустя всего несколько дней после того, как он лишился места в парламенте по итогам выборов в Турции, состоявшихся 24 июня.