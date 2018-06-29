Прямая и косвенная прибыль Азербайджана от гонок Формулы-1 в 2016-2017гг превысила $280 млн.

Прибыль Азербайджана от проведения гонок в Баку в рамках Формулы-1 в 2016-2017гг превысила $280 млн, заявил исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов.

"Прямая и косвенная прибыль Азербайджана от проведения гонки Формулы-1 в Баку в 2016-2017гг превысила $280 млн. Это данные, полученные в результате исследования совместно с PriceWaterhouceCoopers (PWC). Кроме этого, еще свыше $100 млн составили доходы в виде ценности медиа-пространства", - сказал А.Рагимов в интервью интернет-передаче "Поговорим? С Гамидом Гамидовым".

По его словам, прямые и косвенные доходы Азербайджана превышают расходы на организацию и проведение гонки в Баку.

А.Рагимов подчеркнул, что в настоящее время ведутся переговоры с промоутерами Формулы-1 по продлению контракта до 2025 года и пересмотра платы за лицензию на проведение гонки в Баку. "Мы платим не больше, чем другие страны. Как минимум две страны платят за проведение гонки Фуормулы-1 больше. Но мы ведем переговоры с целью пересмотра условий проведения гонки в Баку на следующие пять лет (2021-2025гг - ИФ). Это касается, в том числе, платы за проведение гонки, коммерческих прав и др. моментов", - отметил он.

По его мнению, ход переговоров "позитивный, в них есть прогресс". "Поэтому я думаю, мы договоримся по условиям нового контракта", - добавил он.

А.Рагимов также считает необоснованными информацию ряда иностранных СМИ о том, что Баку в календаре Ф-1 заменит гонка в Майями. "У Ф-1 имеется возможность проведения ежегодно 22 гонок. Поэтому и Баку, и Майями спокойно могут быть включены в календарь Формулы на следующий год", - отметил он.

Он подчеркнул, что в 2018 году билеты на "Гран-при Азербайджана" приобрели как минимум 7 тыс. иностранных туристов, в 2017 году этот показатель составил 5 тыс., в 2016 году – 2 тыс. человек.

А.Рагимов добавил, что, по его мнению, для появления азербайджанского гонщика в Формуле-1 необходимо, как минимум 10 лет.

Впервые гонка Формулы-1 в Баку состоялась в 2016 году и она называлась Гран-при Европа. С 2017-2018гг гонка в Баку проходила как "Гран-при Азербайджана".

А.Азизов