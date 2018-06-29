Азербайджан удостоен премии испанского журнала Ejecutivos за достижения в развитии туризма

Азербайджан удостоен премии «Международное туристическое направление», ежегодно присуждаемой испанским журналом «Ejecutivos» "стране за самые выдающие достижения в сфере туризма".
В 28-ой церемонии вручения премии принял участие посол Азербайджана в Испании, постоянный представитель страны при Всемирной туристской организации (UNWTO) Анар Магеррамов.
Дипломат в своем выступлении подчеркнул, что эта награда «является подтверждением государственной заботы о туристическом секторе Азербайджана». По его словам, благодаря сотрудничеству с UNWTO, Азербайджану удалось добиться существенного прогресса в развитии собственного турсектора и внести важный вклад в устойчивое развитие туризма во всем мире.
По мнению жюри «Ejecutivos», Азербайджан, благодаря своему географическому положению, историко-культурному наследию, живописному ландшафту, уникальной архитектуре и природным ресурсам привлекает туристов со всего мира, стал «центром регионального туризма».
«Обеспечение безопасности, гибкий рынок труда и хорошие условия для развития туристического сектора в стране способствуют популярности Азербайджана как привлекательного туристического направления», - отмечает «Ejecutivos».
Н.Аббасова
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