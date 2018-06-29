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Регион 29.06.2018 18:55

Путин принял предложение правительства РФ о подписании Конвенции о правовом статусе Каспия

Президент РФ Владимир Путин принял предложение правительства о подписании Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

"Считать целесообразным осуществить подписание Конвенции, предусмотренной настоящим распоряжением на высшем уровне", - говорится в документе.

Распоряжением также разрешается МИД РФ в ходе переговоров о подписании указанной Конвенции вносить в ее проект, одобренный правительством, изменения, не имеющие принципиального характера.

5 декабря 2017 года глава МИД Сергей Лавров по итогам прошедшей в Москве встречи министров иностранных дел "каспийской пятерки" заявил, что ее участники договорились по всем ключевым положениям конвенции о правовом статусе Каспия, работа над которой велась почти 20 лет. По его словам, текст документа фактически готов к подписанию лидерами РФ, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении на пятом Каспийском саммите, который пройдет в 2018 году в Казахстане.

С.Лавров тогда заявил, что в ближайшее время будет проведена редакторская доработка конвенции, перевод на национальные языки и внутригосударственная подготовка к подписанию в каждой из стран.

Тем временем, в начале июня замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин сообщил, что проведение саммита "каспийской пятерки", на котором предполагается подписать конвенцию о правовом статусе моря, планируется на август.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, КАСПИЙ, СТАТУС


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