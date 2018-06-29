Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9814 RUR   0.0271 GBR   2.2301 TRY   0.372

Цена на нефть

    $/bbl WTI   73.45 Brent   77.85

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 40° Завтра 24° 38° 1 Июл 26° 39° 2 Июл 23° 35°

Дальнее зарубежье 29.06.2018 19:29

Саммиту ЕС удалось разработать всеобъемлющую миграционную концепцию - Меркель

На саммите ЕС достигнут важный результат в переговорах по миграции, считает канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы достигли результата, про который я скажу так - это важный шаг в правильном направлении. Мы еще не в конце пути", - сказала канцлер журналистам по итогам саммита. Ее заявление транслирует сайт Еврокомиссии.

По словам А.Меркель, участникам встречи удалось разработать "всеобъемлющую миграционную концепцию".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЕС, САММИТ, МИГРАЦИЯ


Похожие новости


Глава МИД ФРГ полагает, что соглашение по Brexit может послужить образцом для взаимоотношений ЕС с Турцией и Украиной Глава МИД ФРГ предлагает ЕС выстраивать отношения с Украиной и Турцией по модели, которая будет сформирована после Brexit Переход ко второй фазе переговоров по Brexit возможен к декабрю - Меркель Юнкер поздравил Меркель с победой на выборах Штайнмайер приветствует стремление Баку наладить сотрудничество с Брюсселем посредством новой платформы Минфин ФРГ призвал страны ЕС к единой позиции на переговорах с Британией о выходе из Евросоюза

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]