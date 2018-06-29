Глава Еврокомиссии Юнкер посетит США и проведет переговоры по вопросам пошлин

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в ближайшее время проведет в США переговоры о торговых пошлинах, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

"Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поедет на переговоры в США, и мы попытаемся сделать все, чтобы предотвратить торговую войну", - сказала канцлер журналистам по итогам саммита ЕС.

Ее заявление транслирует сайт Еврокомиссии.

Между тем, Ж.-К.Юнкер подтвердил информацию о поездке в Вашингтон и отметил на пресс-конференции по итогам саммита, что Евросоюз нуждается в отношениях с Соединенными Штатами.

"Я поеду в Вашингтон и, как я уже сказал, я представлю европейскую позицию (по вопросу торговых пошлин - ИФ). Когда речь идет о Европе, мы должны показать, что мы существуем как союз и мы едины", - сказал председатель ЕК.

"Мы нуждаемся в этих двусторонних отношениях, и США тоже нуждаются в них. Я не уверен, что США и ЕС придут к единой позиции, но мы попробуем этого достичь", - добавил Ж.-К.Юнкер.

22 июня в ЕС начали действовать пошлины в размере 25% на товары американского экспорта общим объемом 2,8 млрд евро. Эта мера стала ответом на решение Вашингтона ввести с 1 июня пошлины на импорт европейской стали и алюминия.