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Дальнее зарубежье 29.06.2018 20:03

Германия заключила договоренности по беженцам с Грецией и Испанией

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что на саммите ЕС удалось достичь договоренностей по мигрантам с Грецией и Испанией.

Речь, по ее словам, идет о тех беженцах, которые ранее были зарегистрированы в Греции или Испании и затем прибыли на границу Германии и Австрии.

"Греция и Испания заявили о готовности забирать назад тех, кто уже подал заявку Eurodaс и прибыл на эту границу", - сказала канцлер журналистам по итогам саммита. Заявление А.Меркель транслирует сайт Еврокомиссии.

Eurodaс - это система идентификации беженцев в ЕС по отпечаткам пальцев. Таким образом, теперь в случае, если претенденты на статус беженца уже сдали отпечатки пальцев в Греции или Испании и намереваются запросить убежища в Германии, то им придется вернуться в страны первичной регистрации.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ГРЕЦИЯ, ИСПАНИЯ, БЕЖЕНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]