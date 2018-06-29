Самые сложные задачи по Brexit еще не решены - Туск

Председатель Европейского совета Дональд Туск в пятницу заявил, что наиболее трудные задачи по выходу Великобритании из ЕС еще не решены.
"Предстоит еще много работы, и самые сложные задачи еще не решены. Если мы хотим достичь сделки в октябре, нам нужен быстрый прогресс. Это последний призыв раскрыть все карты", - заявил Д.Туск, выступая на пресс-конференции саммита ЕС в Брюсселе.
Он отметил, что 27 стран ЕС приняли к сведению то, что уже было достигнуто по Brexit.
Ожидается, что Великобритания и ЕС в октябре 2018 года завершат переговоры и согласуют договоренность о выходе Великобритании из ЕС. Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.
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