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Дальнее зарубежье 29.06.2018 20:16

Самые сложные задачи по Brexit еще не решены - Туск

Председатель Европейского совета Дональд Туск в пятницу заявил, что наиболее трудные задачи по выходу Великобритании из ЕС еще не решены.

"Предстоит еще много работы, и самые сложные задачи еще не решены. Если мы хотим достичь сделки в октябре, нам нужен быстрый прогресс. Это последний призыв раскрыть все карты", - заявил Д.Туск, выступая на пресс-конференции саммита ЕС в Брюсселе.

Он отметил, что 27 стран ЕС приняли к сведению то, что уже было достигнуто по Brexit.

Ожидается, что Великобритания и ЕС в октябре 2018 года завершат переговоры и согласуют договоренность о выходе Великобритании из ЕС. Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.

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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]