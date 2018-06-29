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СНГ 29.06.2018 20:26

Лукашенко в ближайшее время намерен посетить Австрию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время планирует совершить визит в Австрию.

"Глава белорусского государства А.Лукашенко сегодня во время двусторонней встречи с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом во Дворце Независимости сообщил, что в ближайшее время планируется встреча с руководством Австрии в Вене", - передает госагентство БелТА.

Ранее президент Белоруссии дважды посещал Австрию: в апреле 1996 года для участия в международной конференции "10 лет после Чернобыля" и в марте 2002 года по приглашению президента Австрийского олимпийского комитета.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, АВСТРИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]