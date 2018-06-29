Лукашенко в ближайшее время намерен посетить Австрию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время планирует совершить визит в Австрию.

"Глава белорусского государства А.Лукашенко сегодня во время двусторонней встречи с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом во Дворце Независимости сообщил, что в ближайшее время планируется встреча с руководством Австрии в Вене", - передает госагентство БелТА.

Ранее президент Белоруссии дважды посещал Австрию: в апреле 1996 года для участия в международной конференции "10 лет после Чернобыля" и в марте 2002 года по приглашению президента Австрийского олимпийского комитета.