Министерство налогов Азербайджана провело структурные преобразования

Министерство налогов Азербайджана проводит структурные реформы, сообщает ведомство.
Согласно новым изменениям в структуре министерстве будут действовать: аппарат, департамент по работе с документами и обращениями граждан, департамент налогового аудита, департамент контроля за выполнением налоговых обязательств, департамент экономического анализа и экспертизы.
Также созданы департаменты по налоговой политике, служба для налогоплательщиков, департамент контроля государственной регистрации и учета, департамент контроля за двухсторонними и многосторонними соглашениями, департамент цифрового налогового администрирования, департамент человеческих ресурсов, финансовый департамент, департамент внутренней безопасности и центр медиа и коммуникационных связей.
Новая структура министерства приступит к своей деятельности с 1 июля.
В министерстве отметили, что проведенные структурные преобразования имеют цель обеспечить прозрачность деятельности налоговых органов, формирование благоприятной бизнес среды, усиление борьбы с коррупцией и другими нежелательными фактами.
Б.Рустамбеков
Белорусско-азербайджанские связи вышли на очень высокий уровень устойчивого стратегического партнерства - Лукашенко
Президент Азербайджана наградил руководство и личный состав МВД орденами и медалями
Университет ADA и МИД Венгрии подписали в пятницу протокол о сотрудничестве
Азербайджан удостоен премии испанского журнала Ejecutivos за достижения в развитии туризма
Прямая и косвенная прибыль Азербайджана от гонок Формулы-1 в 2016-2017гг превысила $280 млн.
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Лукашенко в ближайшее время намерен посетить Австрию
Самые сложные задачи по Brexit еще не решены - Туск
Германия заключила договоренности по беженцам с Грецией и Испанией
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Владельцы карт Visa банка ВТБ (Азербайджан) могут принять участие в стимулирующей лотерее
Компания Bakcell организовала соревнования для представителей прессы
Государственная миграционная служба и Caspian European Club расширяют сотрудничество
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений