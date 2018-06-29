Министерство налогов Азербайджана провело структурные преобразования

Министерство налогов Азербайджана проводит структурные реформы, сообщает ведомство.

Согласно новым изменениям в структуре министерстве будут действовать: аппарат, департамент по работе с документами и обращениями граждан, департамент налогового аудита, департамент контроля за выполнением налоговых обязательств, департамент экономического анализа и экспертизы.

Также созданы департаменты по налоговой политике, служба для налогоплательщиков, департамент контроля государственной регистрации и учета, департамент контроля за двухсторонними и многосторонними соглашениями, департамент цифрового налогового администрирования, департамент человеческих ресурсов, финансовый департамент, департамент внутренней безопасности и центр медиа и коммуникационных связей.

Новая структура министерства приступит к своей деятельности с 1 июля.

В министерстве отметили, что проведенные структурные преобразования имеют цель обеспечить прозрачность деятельности налоговых органов, формирование благоприятной бизнес среды, усиление борьбы с коррупцией и другими нежелательными фактами.

Б.Рустамбеков