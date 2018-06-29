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Бизнес и законодательство 29.06.2018 17:51

Министерство налогов Азербайджана провело структурные преобразования

Министерство налогов Азербайджана проводит структурные реформы, сообщает ведомство.

Согласно новым изменениям в структуре министерстве будут действовать: аппарат, департамент по работе с документами и обращениями граждан, департамент налогового аудита, департамент контроля за выполнением налоговых обязательств, департамент экономического анализа и экспертизы.

Также созданы департаменты по налоговой политике, служба для налогоплательщиков, департамент контроля государственной регистрации и учета, департамент контроля за двухсторонними и многосторонними соглашениями, департамент цифрового налогового администрирования, департамент человеческих ресурсов, финансовый департамент, департамент внутренней безопасности и центр медиа и коммуникационных связей.

Новая структура министерства приступит к своей деятельности с 1 июля.

В министерстве отметили, что проведенные структурные преобразования имеют цель обеспечить прозрачность деятельности налоговых органов, формирование благоприятной бизнес среды, усиление борьбы с коррупцией и другими нежелательными фактами.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НАЛОГИ, РЕФОРМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]