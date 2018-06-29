Трое граждан Сомали и гражданка Джибути задержаны при попытке незаконно пересечь границу РФ и Норвегии

Следственный комитет сообщает о задержании четверых иностранцев, пытавшихся пересечь границу РФ и Норвегии, они арестованы.

"Трое граждан Сомали и одна гражданка Республики Джибути пытались незаконно пересечь границу России и Норвегии, но были задержаны российскими пограничниками", - сообщается в канале ведомства в мессенджере ТамТам.

По данному факту возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве. "Подозреваемые арестованы, с ними проводятся следственные действия",- отмечается в сообщении СК.