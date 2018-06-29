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СНГ 29.06.2018 20:46

Трое граждан Сомали и гражданка Джибути задержаны при попытке незаконно пересечь границу РФ и Норвегии

Следственный комитет сообщает о задержании четверых иностранцев, пытавшихся пересечь границу РФ и Норвегии, они арестованы.

"Трое граждан Сомали и одна гражданка Республики Джибути пытались незаконно пересечь границу России и Норвегии, но были задержаны российскими пограничниками", - сообщается в канале ведомства в мессенджере ТамТам.

По данному факту возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве. "Подозреваемые арестованы, с ними проводятся следственные действия",- отмечается в сообщении СК.

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Тэги: РОССИЯ, ИНОСТРАНЦЫ, ГРАНИЦА, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]