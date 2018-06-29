Президент Азербайджана наградил руководство и личный состав МВД орденами и медалями

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил министра внутренних дел Азербайджана генерал-полковника Рамиля Усубова орденом «За заслуги перед Отчеством» первой степени, сообщает сайт главы государства.

Кроме того, аналогичным орденом награжден первый заместитель министра МВД генерал-лейтенант полиции Вилаят Эйвазов.

Наряду с руководством МВД, орденами и медалями награждены 46 сотрудников ведомства.

Б.Рустамбеков