Минсельхоз Азербайджана получит 2 млн манатов на развитие системы электроного сельского хозяйства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении министерству сельского хозяйства на начальном этапе 2 млн манатов на развитие системы электронного сельского хозяйства.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.
Средства выделены из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.
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