Минсельхоз Азербайджана получит 2 млн манатов на развитие системы электроного сельского хозяйства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении министерству сельского хозяйства на начальном этапе 2 млн манатов на развитие системы электронного сельского хозяйства.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Средства выделены из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.

Н.Аббасова