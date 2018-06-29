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Дальнее зарубежье 29.06.2018 21:02

Саммит ЕС обещал реакцию Евросоюза на любые протекционистские меры в торговле

Европейский совет в своих заключениях высказался в поддержку ответных мер ЕС на протекционизм США.

"Европейский совет полностью поддерживает меры по уравновешиванию (торговых обменов - ИФ), возможные меры по защите наших собственных рынков и исковую процедуру в ВТО, предпринятые по инициативе (Европейской - ИФ) комиссии в качестве реакции на решение Соединенных Штатов ввести для ЕС на продукты стали и алюминия таможенные пошлины, которые не могут быть оправданы причинами национальной безопасности", - говорится в постановлении саммита Евросоюза.

"ЕС должен реагировать на любые действия явно протекционистского характера, включая те, которые затрагивают совместную сельскохозяйственную политику", - отмечается в документе.

22 июня в ЕС начали действовать пошлины в размере 25% на товары американского экспорта общим объемом 2,8 млрд евро. Эта мера стала ответом на решение Вашингтона ввести с 1 июня пошлины на импорт европейской стали и алюминия.

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Тэги: ЕС, САММИТ, ТОРГОВЛЯ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]