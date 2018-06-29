Министр финансов Азербайджана примет участие в заседании руководящего совета ЧБТР

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов примет участие в 20-ом годовом заседании руководящего совета Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР), сообщает министерство финансов.
Заседание пройдет с 30 июня по 1 июля в городе Сочи (Россия).
"На заседании будет дана оценка работы ЧБТР, утверждены финансовые отчеты за 2017 год и принято решение по использованию чистой прибыли", - отмечается в сообщении.
Кроме того, на заседании будут рассмотрены итоги реализации Стратегии на 2015-2018 годы, расширение существующих возможностей и потенциала сотрудничества банка и бизнеса, вопросы финансирования малого и среднего бизнеса.
ЧБТР основан в январе 1997 года для поддержки развития экономики стран черноморского бассейна и укрепления регионального сотрудничества. Его учредителями и акционерами являются правительства 11 стран: России, Греции, Турции, Болгарии, Украины, Румынии, Албании, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдавии. Доля Азербайджана в акционерном капитале банка составляет 5%.
Б.Рустамбеков
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