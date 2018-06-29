Университет ADA и МИД Венгрии подписали в пятницу протокол о сотрудничестве

Университет ADA и министерство иностранных дел и торговли Венгрии подписали в пятницу протокол о сотрудничестве, сообщает министерство иностранных дел Азербайджана.
Документ подписан по завершении встречи между главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедьяровым и министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто.
Протокол подписали ректор ADA Хафиз Пашаев и Петер Сиярто.
По словам главы МИД Венгрии, в настоящее время в Венгрии проходят обучение 477 азербайджанских студентов для 200 из которых выделена стипендия.
Б.Рустамбеков
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