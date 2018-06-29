Макрон считает возможным сотрудничество с новым премьером Италии, в том числе по вопросу об антироссийских санкциях

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в пятницу, что видит возможность продуктивного диалога по важным вопросам с новым премьером Италии Джузеппе Конте, в том числе по вопросу о санкциях против России.
"Мы будем продолжать работать, чтобы вырабатывать соглашения по всем этим вопросам", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос о возможных разногласиях между Францией и Италией по ключевым темам, в том числе по санкциями против РФ.
"Мы согласились продлить санкции против России, никакой блокировки (со стороны Италии - ИФ) не было", - напомнил Э.Макрон. Ранее поступали сообщения, согласно которым лидеры стран ЕС дали согласие на продление ограничительных мер. Официально это будет сделано, как ожидается, на следующей неделе.
Говоря о Дж.Конте, президент заявил, что "председатель совета министров - это человек, который готов нести ответственность за действия".
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