Канада введет пошлины на импорт товаров из США на $12,6 млрд, включая виски и туалетную бумагу

Власти Канады приняли решение ввести пошлины на импорт товаров из США на общую сумму 16,6 млрд канадских долларов ($12,6 млрд) в ответ на объявленные месяц назад таможенные сборы на канадскую сталь и алюминий, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Ожидается, что официально о данной мере будет объявлено уже в пятницу.

Список товаров, на которые будут введены пошлины, охватывает широкий спектр продукции, в том числе сталь, алюминий, виски, катера, стиральные машины, горчицу и туалетную бумагу. Пошлина составит 25% на сталь и 10% на остальные товары.

Эксперты отмечают, что действия канадского правительства едва ли окажут заметное влияние на темпы роста ВВП страны или на инфляцию, однако наверняка приведут к дальнейшему ухудшению отношений между США и Канадой.