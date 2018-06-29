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Дальнее зарубежье 29.06.2018 22:01

Канада введет пошлины на импорт товаров из США на $12,6 млрд, включая виски и туалетную бумагу

Власти Канады приняли решение ввести пошлины на импорт товаров из США на общую сумму 16,6 млрд канадских долларов ($12,6 млрд) в ответ на объявленные месяц назад таможенные сборы на канадскую сталь и алюминий, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Ожидается, что официально о данной мере будет объявлено уже в пятницу.

Список товаров, на которые будут введены пошлины, охватывает широкий спектр продукции, в том числе сталь, алюминий, виски, катера, стиральные машины, горчицу и туалетную бумагу. Пошлина составит 25% на сталь и 10% на остальные товары.

Эксперты отмечают, что действия канадского правительства едва ли окажут заметное влияние на темпы роста ВВП страны или на инфляцию, однако наверняка приведут к дальнейшему ухудшению отношений между США и Канадой.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАНАДА, США, ПОШЛИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]